La definizione e la soluzione di: Quello espiatorio la paga per tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAPRO

Curiosità/Significato su: Quello espiatorio la paga per tutti accusando invece Jorge di lavorare per la DEA. Salcedo a quel punto decide di sacrificarlo come capro espiatorio, facendo ricadere su di lui l'intera ...

Altre definizioni con quello; espiatorio; paga; tutti; Si ricorda quello di Giuda; A Torino si tiene quello del libro; C è quello du Midi; quello di Pandora conteneva tutti i mali; Il quadrupede... espiatorio ; Parte di paga mento; Rinvio di paga mento; Pappaga llo brasiliano | Venerdì 26 novembre 2021; Propaga no le malattie; Sono tutti nati nel 1961; Quello di Pandora conteneva tutti i mali; Chi lo acquista ottiene il rispetto di tutti ; tutti gli sposi lo sono di ricevere parenti e amici; Cerca nelle Definizioni