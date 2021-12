La definizione e la soluzione di: Può fare esclamare Salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ETCI

Curiosità/Significato su: Puo fare esclamare Salute colpiva negli eccessi di Modigliani era la loro platealità, al punto da fare esclamare a Picasso un giorno: "Si direbbe che Modigliani non possa prendere una ...

Altre definizioni con fare; esclamare; salute; Si ripete per fare coraggio; È più facile che fare !; Chi ne ha... ci sa fare ; Collera che fa fare cose da pazzi; Lo può esclamare chi sta giocando a poker; Fa esclamare a don Abbondio: Chi era costui?; Florida e piena di salute ; Offre trattamenti per la salute psicofisica; Proficua per la salute ; Si accoglie con salute !; Cerca nelle Definizioni