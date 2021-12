La definizione e la soluzione di: I punti che il pareggio dà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UNO

Curiosità/Significato su: I punti che il pareggio da diverse combinazioni particolari o "punti", nel gergo del poker, che sono disposti in una scala di valori tale da poter determinare quello superiore e ...

Altre definizioni con punti; pareggio; Aguzzi, ben appunti ti; Quaderno per appunti ; Hot: un ottimo spunti no; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; Il pareggio sulla schedina; Segno che indica il pareggio sulla schedina; Un pareggio calcistico con quattro gol in tutto; Un pareggio con due gol in tutto; Cerca nelle Definizioni