La definizione e la soluzione di: Il prefisso che divide per 1000 miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PICO

Curiosità/Significato su: Il prefisso che divide per 1000 miliardi notare che il 10% della manodopera agricola è straniera. Nel 2010 il valore complessivo della produzione agricola era pari 48,9 miliardi di euro. Per quanto ...

