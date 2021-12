La definizione e la soluzione di: Le precedono nell ovile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VI

Curiosità/Significato su: Le precedono nell ovile pastorizia, ma di ambito essenzialmente pugliese, è inoltre il termine jazzo (="ovile"). E ancora dalla Puglia è sopraggiunta la parola quarata, un astruso termine ...

Altre definizioni con precedono; nell; ovile; Ci precedono in caccia; Lo precedono in cielo; La precedono in regola; I giorni che precedono le feste; Un eroe troiano nell Iliade; Iniziali di Brunell eschi; Si apre e si chiude nell a macchina fotografica; È affusolato nell a canoa; Un inquilina dell ovile ; L'ufficio della cancelleria vescovile ; Un verso dall'ovile ; Ufficio vescovile ; Cerca nelle Definizioni