La definizione e la soluzione di: Si pratica scendendo un fiume con un robusto canotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAFTING

Curiosità/Significato su: Si pratica scendendo un fiume con un robusto canotto ['lamber] o ['lamb?r]) è un fiume della Lombardia lungo 130 km, tributario di sinistra del Po. Il colatore Lambro Meridionale, che si forma a Milano e raccoglie ...

