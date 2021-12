La definizione e la soluzione di: Il medico del Far West originario del posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DOC

Curiosità/Significato su: Il medico del Far West originario del posto West Wing - Tutti gli uomini del Presidente (The West Wing) è una serie televisiva drammatica americana creata da Aaron Sorkin, andata in onda dal 1999 ...

Altre definizioni con medico; west; originario; posto; In testa al medico ; Il medico alienista con termine ormai poco usato; medico specialista dell'orecchio; Va seguita se la prescrive il medico ; Nei film west ern lo chiamano saloon; Il bar del far west ; II... west dei cowboy; Una comparsa del film west ern; È originario di Pokhara o Hetauda; originario del paese dei cedri; Grosso albero originario dell'India orientale; originario del capoluogo ligure... come il pesto; Prende posto nell abitacolo; Ritenuto, supposto ; E opposto allo Zenit; L opposto della consegna; Cerca nelle Definizioni