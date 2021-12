La definizione e la soluzione di: Mandate via, destituite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESTROMESSE

Curiosità/Significato su: Mandate via, destituite Costituzione, in base al quale la Catalogna viene commissariata e Puigdemont destituito con tutto il suo governo. Denunciato per ribellione, sedizione e appropriazione ...

Altre definizioni con mandate; destituite; Le divinità comandate da Odino | Venerdì 26 novembre 2021; A quello postale si inviano raccomandate ; Le divinità comandate da Odino; Gira con le raccomandate ; Cerca nelle Definizioni