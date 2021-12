La definizione e la soluzione di: Lunga astinenza dal cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INEDIA

Curiosità/Significato su: Lunga astinenza dal cibo possono continuare a far parte della sindrome da astinenza anche dopo un anno o più. I sintomi da astinenza cominciano poi a placarsi quando il sistema nervoso ...

Altre definizioni con lunga; astinenza; cibo; L opera verdiana più lunga ; Attesi lunga mente; La e lunga in greco; Aveva il naso allunga bile; L'astinenza dal cibo; astinenza e rinuncia all'attività sessuale; Giorno di astinenza dalle carni per i cattolici; Una forzata astinenza dal cibo; Lo sono le persone che evitano qualsiasi cibo di derivazione animale; Quella alimentare serve per conservare il cibo ; cibo degli dei greci capace di dare l'immortalità; Si preparano avviluppando del cibo ; Cerca nelle Definizioni