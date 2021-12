La definizione e la soluzione di: Un indice di ascolto dei programmi TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SHARE

Curiosità/Significato su: Un indice di ascolto dei programmi TV appartenente al gruppo Sky Italia, rivolto ad un target generalista e composto quasi totalmente da film e programmi di intrattenimento ed eventi sportivi già ...

Altre definizioni con indice; ascolto; programmi; Si conta sull'indice ; Si dice indicando con l'indice ; L'indice ... del quotidiano; Un indice di bronchite; Edificio con più sale per l'ascolto di musica; Rende difficile l'ascolto ; Grande sala per... l'ascolto ; Quello d'ascolto misura lo share TV; Si consultano nel far programmi ; __Play: per rivedere programmi TV; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; La democrazia... di certi programmi tv;