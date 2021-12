La definizione e la soluzione di: La grande isola africana posta di fronte al Mozambico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MADAGASCAR

Curiosità/Significato su: La grande isola africana posta di fronte al Mozambico suo nome era Lopadúsa (??pad??ssa in greco). Appartiene alla placca africana. L'isola ha una forma allungata e misura da O a E, 10,8 km, mentre nel punto ...

