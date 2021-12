La definizione e la soluzione di: Grande città della Serbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NIS

Curiosità/Significato su: Grande citta della Serbia significati, vedi Serbia (disambigua). Coordinate: 43°57'N 20°56'E? / ?43.95°N 20.933333°E43.95; 20.933333 La Serbia, ufficialmente Repubblica di Serbia (in serbo: ...

Altre definizioni con grande; città; della; serbia; È di grande aiuto ai piloti; Violinista che fu grande amico di Haydn; Raggiunsero la massima potenza con Cangrande I; grande ... a New York; città della Serbia; La seconda città per abitanti dell Alto Adige; città nell isola di Maiorca; città del Nebraska; L opposto della consegna; Le riserve della Banca d Italia; Commercio e collezionismo di oggetti della seconda metà del Novecento; Regione storica della Spagna nord-occidentale; Città della serbia ; I confini della serbia ; Sigla della serbia ; Ha corso in serbia ; Cerca nelle Definizioni