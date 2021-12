La definizione e la soluzione di: La grande barriera della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MURAGLIA

Curiosità/Significato su: La grande barriera della Cina confina direttamente, la Cina fronteggia anche Corea del Sud e Giappone, al di là del mar Giallo, e le Filippine, poste al di là del mar Cinese Meridionale ...

Altre definizioni con grande; barriera; della; cina; grande mercato fuori dai centri abitati; grande lago fra Perù e Bolivia; grande musicista tedesco; Il grande Spirito dei Pellirosse; Una barriera di rocce affioranti; Una barriera degli atolli; barriera di rocce affioranti; barriera in autostrada; Una parete della serra; Un concorrente della Zecca; Francesco __: era la bandiera della Roma; I difensori della Natura; Un medicina le da spalmare; In mezzo alla cucina ; La capitale del Nord africa più vicina alla Sicilia; Lo è chi non... avvicina ; Cerca nelle Definizioni