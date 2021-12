La definizione e la soluzione di: Il fondo della stiva d una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CALA

Curiosità/Significato su: Il fondo della stiva d una nave altri significati, vedi Galea (disambigua). La galea o galera è un tipo di nave da guerra e da commercio spinto completamente dalla forza dei remi e talvolta ...

Altre definizioni con fondo; della; stiva; nave; In fondo a Hollywood; In fondo allo Utah; Giunti in fondo ; Parte scolpita che sporge dal fondo ; L imbiancamento della chioma; La mèta dei camion della spazzatura; La dea greca della discordia; Il mugolare della volpe; Ha un seguitissimo festiva l a Montecarlo; Ha vinto l edizione 1999 del Festiva l di Sanremo; La soffocante calura estiva ; Suggestiva canzone napoletana lanciata da Murolo; nave da caccia ai cetacei; La sua non era una vera e propria nave ; Si cala in mare dalla nave che va a picco; Ottimo vino del Canave se;