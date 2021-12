La definizione e la soluzione di: Fiori a grappoli violacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GLICINI

Curiosità/Significato su: Fiori a grappoli violacei volo rapido e piuttosto rumoroso. Il corpo è di colore nero con riflessi violacei, pubescente. Le ali sono di colore viola cangiante. Il penultimo ed il ...

Altre definizioni con fiori; grappoli; violacei; Cesto artistico di fiori ; Alberi dai grandi fiori bianchi; Dà fiori ... per spose; C è quella del Sole e quella dei fiori ; grappoli ... letterari; Piccoli grappoli d'uva; grappoli di uva senza chicchi; Dà profumatissimi fiori raccolti in grappoli ; violacei in volto; Pianta delle Bignoniacee dai fiori violacei ; Piante dai fiori violacei ;