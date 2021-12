La definizione e la soluzione di: Si fanno per via aerea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VOLI

Curiosità/Significato su: Si fanno per via aerea emesso da un diapason trasmesso prima per via ossea (diapason posizionato sulla mastoide) e poi per via aerea (con il diapason posto a 2 cm dall'orecchio) ...

Altre definizioni con fanno; aerea; Lo fanno due che si assomigliano; Uccelli che fanno il nido nelle garzaie; fanno tanto per gli altri; fanno coppia coi “se”; Compagnia aerea polacca sigla; Una formazione aerea ; Compagnia aerea low cost con sede a Sharjah; La compagnia aerea di bandiera italiana; Cerca nelle Definizioni