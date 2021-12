La definizione e la soluzione di: Lo dice chi conferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CERTO

Curiosità/Significato su: Lo dice chi conferma Ma cosa ci dice il cervello è un film del 2019 diretto da Riccardo Milani. Giovanna Salvatori, una madre separata da Enrico, un ufficiale pilota dell'Aeronautica ...

Altre definizioni con dice; conferma; Lo dice chi è sorpreso; Codice personale; Lo dice l imbarazzato; Contiene anche il codice fiscale; conferma la regola; Ripetuto per conferma ; conferma , dimostrazione; Sacramento detto anche conferma zione;