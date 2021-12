La definizione e la soluzione di: Debellò i Goti in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BELISARIO

Curiosità/Significato su: Debello i Goti in Italia debellò quelle dei Quinquegentiani, che erano penetrati anche in Numidia. Sempre nel 297 Massimiano diede inizio a una sanguinosa offensiva contro i Berberi ...

Altre definizioni con debellò; goti; italia; Li debellò Caio Mario; I Franchi vi sconfissero i Visigoti nel 507; Punta alta e sottile dell'architettura goti ca; Parte delle volte a crociera romaniche e goti che; Fu re degli ostrogoti ; Ming: gli scrittori italia ni del romanzo Q; Una banca italia na; Provincia vinicola italia na; Le riserve della Banca d italia ; Cerca nelle Definizioni