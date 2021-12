La definizione e la soluzione di: La cresta sulla parte superiore del bacino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ILIACA

Curiosità/Significato su: La cresta sulla parte superiore del bacino dimensioni e forma la parte superiore ed esterna del bacino. Il suo margine superiore, arcuato, costituisce la cosiddetta cresta iliaca. Posteriormente ...

