La definizione e la soluzione di: Si consultano nel far programmi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALENDARI

Curiosità/Significato su: Si consultano nel far programmi il compito della sua vita che Dio gli avrebbe affidato: far sì che i “cristiani inseriti nel tessuto connettivo della società civile - con la loro famiglia ...

Altre definizioni con consultano; programmi; Li consultano i partenti; Li consultano i contribuenti; Si consultano nel fare programmi; __Play: per rivedere programmi TV; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; La democrazia... di certi programmi tv; programmi per i tablet; Cerca nelle Definizioni