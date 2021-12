La definizione e la soluzione di: E comunemente usato come sinonimo di fisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERARIO

Curiosità/Significato su: E comunemente usato come sinonimo di fisco "riserva di monete" è un termine che indica genericamente l'amministrazione patrimoniale dello Stato. Esso viene oggi comunemente usato come sinonimo di "finanze ...

Altre definizioni con comunemente; usato; come; sinonimo; fisco; È comunemente detto T-Rex; Così è comunemente detto l'acido cloridrico; La pentola comunemente usata per friggere; comunemente sono dette così le cuticole ungueali; Robusto tessuto di cotone usato per confezionare grembiuli; Il telo colorato usato come copricostume; È usato per travasare; Quello di potassio è usato dal fotografo; Un frutto come l uva; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; Un componimento lirico come il Bacco in Toscana di Redi, il poeta aretino del 600; Il sedile che serviva anche come ripostiglio; Un sinonimo antico per casalinga; sinonimo di telefono intelligente; Era con un sinonimo ; sinonimo di lotteria; I controlli del fisco ; Lo frodano gli evasori del fisco ; Si denuncia al fisco ; Lo tassa il fisco ; Cerca nelle Definizioni