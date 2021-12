La definizione e la soluzione di: Coadiuva l arbitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AVR

Curiosità/Significato su: Coadiuva l arbitro figura arbitrale della pallacanestro che durante le partite coadiuva gli ufficiali di gara (arbitri) da un tavolo posto tra le panchine delle due squadre. ...

Altre definizioni con coadiuva; arbitro; coadiuva l’arbitro con mezzi elettronici; E' coadiuva to dal cane; coadiuva no il sindaco; Lo mostra l arbitro ; Lo consulta l'arbitro ; Calcio assegnato dall'arbitro in caso di fallo; Il Pierluigi ex arbitro di calcio bolognese; Cerca nelle Definizioni