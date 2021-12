La definizione e la soluzione di: La cittadina friulana che ha la pianta a forma di una stella a nove punte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALMANOVA

Curiosità /Significato su: La cittadina friulana che ha la pianta a forma di una stella a nove punte conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita ...

Altre definizioni con cittadina; friulana; pianta; forma; stella; nove; punte; cittadina lombarda nota per gli amaretti; cittadina dei Colli Albani; cittadina dell Anconetano; cittadina del Cuneese; Città friulana detta Gorica in sloveno; Una squadra di calcio friulana ; Era capoluogo dell'UTI Riviera - Bassa friulana ; Nato in una nota città di confine friulana ; Una pianta grassa tropicale; Una pianta acquatica; Una pianta medicinale | Venerdì 26 novembre 2021; Una pianta medicinale | Venerdì 26 novembre 2021; Un informa tore quotidiano; La forma delle celle nei favi; forma il Lago di Costanza; Elemento idraulico a forma di U; La più splendente stella della costella zione della Volpetta; La stella dell orientamento; Fa parte del quartiere stella , a Napoli; Punta tra i golfi di Castella mmare e di Carini; Commercio e collezionismo di oggetti della seconda metà del nove cento; Diminutivo di Nicola | Martedì 30 nove mbre 2021; Quartiere cittadino | Martedì 30 nove mbre 2021; Un colore del semaforo | Martedì 30 nove mbre 2021; punte ggiano l anguria; Hanno punte ricurve; Le punte dei triangoli; Coperti di punte ; Cerca nelle Definizioni