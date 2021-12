La definizione e la soluzione di: Capito in modo inesatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRAINTESO

Curiosità/Significato su: Capito in modo inesatto questo punto viene considerato come il più occidentale d'Europa. Ciò è inesatto dato che l'Islanda è decisamente più ad ovest, anche se comprensibile data ...

Altre definizioni con capito; modo; inesatto; Fregio che orna il capito lo iniziale di un libro; L'azienda capito lina dei trasporti; capito li della geologia; Con Giove e Minerva nella triade capito lina; Un modo di disapprovare; modo di comunicare che non richiede parole; Un modo di procedere nell incerto; Il traforo ferroviario al quale si arriva passata Domodo ssola; inesatto come può essere un apparecchio; inesatto ... come chi gioca sporco; Capiti in modo inesatto ; Cerca nelle Definizioni