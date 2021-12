La definizione e la soluzione di: Il calendario che si sbarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LUNARIO

Altre definizioni con calendario; sbarca; Li fissa il calendario ; Giorni del calendario dei Romani; Era il sesto mese dell'anno nel calendario romano; Indicate in rosso nel calendario ; La tira avanti chi sbarca il lunario; sbarca rono in Sicilia il 9 7 1943; Si cerca di sbarca rlo; Vi sbarca rono gli Alleati nel giugno del 1944; Cerca nelle Definizioni