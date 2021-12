La definizione e la soluzione di: Un caffè... preparato appositamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESPRESSO

Curiosità/Significato su: Un caffe... preparato appositamente Voce principale: Caffè. L'inizio della storia del caffè risale molto probabilmente al Medioevo, attorno al X secolo o più presumibilmente al XV secolo ...

