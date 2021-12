La definizione e la soluzione di: Arrivata alla senilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LONGEVA

Curiosità/Significato su: Arrivata alla senilita specifica. Tutto ciò si ricollega al fatto che alcune malattie correlate alla senilità siano imputabili a disfunzioni del sistema immunitario, ma, in ogni ...

Altre definizioni con arrivata; alla; senilità; È arrivata in un film di Frank Capra del 1936; arrivata a destinazione; arrivata come una nave a riva; La prima femmina arrivata nel villaggio dei Puffi; La città che è spazzata dalla bora; L anomala colorazione gialla della pelle; La capitale del Nord africa più vicina alla Sicilia; In mezzo alla frittura; Scrisse senilità iniz; __ Svevo: scrisse senilità ; Cerca nelle Definizioni