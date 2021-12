La definizione e la soluzione di: Il verso di molti uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GARRITO

Curiosità/Significato su: Il verso di molti uccelli storici. Gli uccelli hanno ali più o meno sviluppate; gli unici non forniti di ali sono i moa e gli uccelli elefante, entrambi estinti tra l'XI e il XVIII secolo ...

I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Procedere verso il basso; Chiuso, introverso ; verso il basso; Entra in molti cognomi; molti vivono a Seul; molti plica due numeri | Venerdì 26 novembre 2021; molti sposi li hanno in comunione; La testa dell uccelli no; Era un sistema di reti per catturare uccelli ; uccelli ... perforanti; uccelli : ornitologo = insetti : x;