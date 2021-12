La definizione e la soluzione di: Fa strage nei pollai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FAINA

Curiosità/Significato su: Fa strage nei pollai Harasta, Bystrouska lo attira in una trappola, mentre la famiglia fa strage nel pollaio di Harasta: tuttavia, l'uomo imbraccia il fucile e colpisce Bystrouska ...

Altre definizioni con strage; pollai; Fanno strage di bacilli; La strage compiuta da un professore che boccia senza pietà!; Compiere una strage ; Fa strage di galline; Non possono stare in due in un pollai o; Quello da pollai o... non brilla per pulizia; pollai o senza polli; Insidiano i pollai ; Cerca nelle Definizioni