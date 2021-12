La definizione e la soluzione di: Il "sistema" basato sui lingotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AUREO

Curiosità/Significato su: Il sistema basato sui lingotti del Lingotto presso Lingotto Fiere Expo e la stazione di Torino Lingotto. I lavori per la realizzazione della linea 1 incominciarono ufficialmente il 19 ...

Altre definizioni con sistema; basato; lingotti; sistema te per le feste; Col cromatico e l enarmonico è uno dei tre generi sui quali si basava l antico sistema musicale greco; Era un sistema di reti per catturare uccelli; sistema frenante; basato su congetture; basato sui gesti; basato sulla memoria; basato su ipotesi; Si conserva in lingotti ; Metallo anche in lingotti ; Il sistema basato sui lingotti ; Metallo in lingotti ; Cerca nelle Definizioni