La definizione e la soluzione di: La seconda città per abitanti dell Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERANO

Curiosità/Significato su: La seconda citta per abitanti dell Alto Adige Il Trentino-Alto Adige (AFI: /tren'tino 'alto 'adi?e/; Trentino-Südtirol in tedesco, Trentin-Südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale ...

Altre definizioni con seconda; città; abitanti; dell; alto; adige; Desinenza della seconda coniugazione verbaleere; La seconda cima alpina; Indica il sol sulla seconda riga del pentagramma; In grammatica ci sono le principali e le seconda rie; città nell isola di Maiorca; città del Nebraska; Storica città russa; Suddivisioni della città ; Le abitanti del delta del Po; Gli abitanti di Quito; Ha circa 60 milioni di abitanti ; La terza città degli USA per numero di abitanti ; Centro dell Erzegovina; Lo è la crema capace di restituire il grado d umidità naturale dell a pelle; Un ramo dell a geometria; Una dell e isole Canarie; Un alto magistrato nella Firenze medievale; Conduce in alto o in basso; Rannicchiarsi... in alto ; alto magistrato dell antica Roma; Una città del Trentino Alto adige ; Sono distanti in Alto adige ; Nativi della val d'adige ; Così è anche detto il territorio dell'Alto adige ; Cerca nelle Definizioni