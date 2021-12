La definizione e la soluzione di: Robusto tessuto di cotone usato per confezionare grembiuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BORDATINO

Curiosità/Significato su: Robusto tessuto di cotone usato per confezionare grembiuli attraverso il porto antico di Genova, dove questo tipo di "tessuto blu" era usato per confezionare i sacchi per le vele delle navi e per coprire le merci nel ...

