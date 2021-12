La definizione e la soluzione di: Ridurre in poltiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SPAPPOLARE

Curiosità/Significato su: Ridurre in poltiglia scopo di correggere il pH e ridurre la tossicità nei confronti dei vegetali: questo avviene, ad esempio, nella poltiglia bordolese e nel composto Cheshunt ...

Altre definizioni con ridurre; poltiglia; Macchina per ridurre il metallo in lastre; ridurre a brandelli; Dichiarazione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; ridurre lo svantaggio e portarsi in testa; Terra ridotta a poltiglia dall acqua; Terra ridotta a poltiglia dall acqua; poltiglia che inzacchera; Sporche di poltiglia ; Cerca nelle Definizioni