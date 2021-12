La definizione e la soluzione di: Regione storica della Spagna nord-occidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LEON

Curiosità/Significato su: Regione storica della Spagna nord-occidentale settentrionale. Costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti (la nord-occidentale) del supercontinente Eurafrasia ...

