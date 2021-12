La definizione e la soluzione di: Primo elemento che in parole composte significa "stomaco". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GASTRO

Curiosità/Significato su: Primo elemento che in parole composte significa stomaco aes che significa "rame" o "bronzo", nomi conservati in altre lingue di origine indoeuropea. Solo più tardi viene sostituito (Plinio) dalla parola cuprum ...

