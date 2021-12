La definizione e la soluzione di: Non hanno stabile dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VAGABONDI

Curiosità/Significato su: Non hanno stabile dimora senza trovare stabile dimora. i pavee sarebbero discendenti dei Rom, sebbene recenti studi sembrino non avvalorare tale ipotesi, poiché non sembra esserci ...

Le hanno cane e cigno; Che hanno caratteristiche proprie di molte rocce metamorfiche; Ne hanno anche 5 le auto; La... scelta per coloro che hanno votato per la Brexit; stabile , ma senza stile; Abita in un appartamento dello stesso stabile ; Condizione di chi lavora in modo instabile ; Antipatica, detestabile ; Vivere in una casa, dimora re; Indirizzo di dimora abituale e ufficiale; dimora fissa; Non ha fissa dimora ;