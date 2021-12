La definizione e la soluzione di: Macchina utensile usata per levigare e lucidare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SMERIGLIATRICE

Curiosità/Significato su: Macchina utensile usata per levigare e lucidare

Altre definizioni con macchina; utensile; usata; levigare; lucidare; Si da dentro a volte quando si compra una macchina nuova; macchina per ridurre il metallo in lastre; macchina del rilegatore; Vi ripongono le valigie coloro che viaggiano in macchina ; utensile per tagliare le verdure in fette sottili; utensile metalmeccanico per la finitura dei fori; utensile a punta esagonale; utensile , attrezzo; Espressione latina usata nel passato per... è permesso; Serpenti la cui pelle è usata per fare borsette; Quella nera è usata in farmacologia come revulsivo; È causata dal bacillo di Bordet-Gengou; Lo squalo la cui pelle è usata per levigare ; Prodotti per lucidare i pavimenti; Cerca nelle Definizioni