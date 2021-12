La definizione e la soluzione di: Locuzione latina che significa per pura convenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROFORMA

Curiosità/Significato su: Locuzione latina che significa per pura convenzione declinazione latina Quinta declinazione latina Aggettivi latini della I classe Aggettivi latini della II classe Prima coniugazione latina Participio latino Pronomi ...

