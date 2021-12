La definizione e la soluzione di: L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere il proprio prestigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MORAL SUASION

Curiosità/Significato su: L influenza esercitata su decisioni altrui facendo valere il proprio prestigio capacità, la facoltà ovvero l'autorità di agire, esercitata per fini personali o collettivi; più in generale il termine viene usato per indicare la capacità ...

