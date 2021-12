La definizione e la soluzione di: Le hanno cane e cigno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CN

Curiosità/Significato su: Le hanno cane e cigno Il Cigno (in latino Cygnus) è una importante costellazione settentrionale. È una delle 48 costellazioni elencate da Tolomeo ed è anche una delle 88 moderne ...

Altre definizioni con hanno; cane; cigno; Che hanno caratteristiche proprie di molte rocce metamorfiche; Ne hanno anche 5 le auto; La... scelta per coloro che hanno votato per la Brexit; Le hanno oca e otarda; Lo è l animale come il cane ; Gridare... come un cane ; L isola con La cane a; cane da compagnia di piccola taglia; Il cigno de I Cavalieri dello zodiaco; La amò un cigno ; Stella del cigno ; Il lucigno lo delle candele; Cerca nelle Definizioni