La definizione e la soluzione di: Entra in molti cognomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DE

Curiosità/Significato su: Entra in molti cognomi I cognomi arabi, turchi e persiani, come quelli di altri popoli originari del Vicino e Medio Oriente, cominciano a essere utilizzati in alcuni paesi solo ...

Altre definizioni con entra; molti; cognomi; entra nel pinzimonio; Se è un altra, non c entra ; Insenatura della America Centra le, sul Pacifico; Centra l Processing Unit; molti vivono a Seul; molti plica due numeri | Venerdì 26 novembre 2021; molti sposi li hanno in comunione; Lo sono molti accendini; Sta per “figlio” nei cognomi scozzesi; Van e von nei nostri cognomi ; Precede cognomi arabi; Vale figlio nei cognomi scozzesi; Cerca nelle Definizioni