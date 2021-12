La definizione e la soluzione di: Elemento idraulico a forma di "U". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIFONE

Curiosità /Significato su: Elemento idraulico a forma di U Il sifone è un elemento idraulico inserito in un condotto, realizzato mediante una tubazione curva a forma di "U". Esso ha la funzione di creare un ostacolo ...

Altre definizioni con elemento; idraulico; forma; Primo elemento che in parole composte significa stomaco; elemento del poligono | Venerdì 26 novembre 2021; Un elemento mobile della morsa; Un elemento di paragone; L’idraulico la installa nel bagno; Lavoro da idraulico ; La ripara l’idraulico ; Un condotto dell’impianto idraulico ; Un colosso dell informa tica; Un colosso dell informa tica; Operazione del dare forma ad una lamiera; Bill, Re dell informa tica; Cerca nelle Definizioni