La definizione e la soluzione di: Documento che abilita allesame di guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PATENTINO

Curiosità/Significato su: Documento che abilita allesame di guida all'insegnamento, che lo porta nella casa dove abita. All'inizio gli affida il compito di vendere discorsi di Hitler, incisi su dischi, a soldati alleati, recandosi ...

Un documento nel computer | Venerdì 26 novembre 2021; Grave documento diplomatico; Un documento con foto; Un documento di riconoscimento... rettangolare; Riscattare, riabilita re; Legittimare, rendere ammissibile, riabilita re; Sono abilita tí a guidare un aeromobile; Nel segreto dell'urna non rispetta la linea stabilita dal partito; Un assicurazione per chi guida ; Si guida no stando sdraiati; Era la prefazione della guida telefonica; guida la Cina dal 2013;