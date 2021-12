La definizione e la soluzione di: Determina i posti in classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNTEGGIO

Curiosità/Significato su: Determina i posti in classifica dello scarabeo, la classifica mondiale della FIFA nel calcio, le classifiche del baseball e del football americano, ma anche i punteggi di diplomacy ...

Altre definizioni con determina; posti; classifica; Quello della bilancia... determina l esito incerto; determina re particolari effetti o conseguenze; Insieme di individui che deriva dalla selezione naturale in un determina to ambiente; determina re con attenzione; Un auto a due posti ; posti in circolazione... come francobolli; L'Ugo caposti pite di una dinastia francese; Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu; La classifica dei migliori tennisti professionisti; classifica rsi fra i primi 3; classifica zione musicale, zoologica, sessuale; Fondo... di classifica ;