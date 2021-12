La definizione e la soluzione di: Si costituisce fra più persone per scopi filantropici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMITATO

Curiosità/Significato su: Si costituisce fra piu persone per scopi filantropici necessario per una vita confortevole e dopo avere assolto le proprie obbligazioni, al fine di finanziare progetti di sviluppo socioeconomico e filantropici. Il ...

Altre definizioni con costituisce; persone; scopi; filantropici; Quella nera costituisce un eccezione; La pietra che costituisce un punto fermo; costituisce il... termometro valutario dello Stato; costituisce la legenda de disegni tecnici; Obbligo assunto nei riguardi di altre persone ; L insieme delle persone di un centro abitato; Le persone più vicine; persone che si divertono a riprendere; Il monte della California con il telescopi o di Haale; Microscopi co animaletto marino luminescente; II monte della Califormia sul quale è il potentissimo telescopi o Hale; Esseri leggendari di statura macroscopi ca;