La definizione e la soluzione di: Chi spara lo sfiora con lo sguardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Altre definizioni con spara; sfiora; sguardo; spara bombe di ridotta potenza; Lo è il fucile dopo aver spara to; spara a raffiche; Bisogna toglierla prima di spara re; Un tiro che sfiora il suolo; sfiora ti dalle labbra... della fortuna; sfiora nte; Appena sfiora to, rasentato; Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia; Lo è uno sguardo ammaliante; Si lancia con lo sguardo ; Esaminare qualcuno con lo sguardo