La definizione e la soluzione di: Cesta di vimini usata dai pescatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NASSA

Curiosità/Significato su: Cesta di vimini usata dai pescatori

Altre definizioni con cesta; vimini; usata; pescatori; cesta di vimini; Cambiano la cesta in cassa; La cesta per le aragoste; Vi approdarono Perseo e Danae in una cesta ; L'albero dei vimini ; Cesta di vimini ; Paniere di vimini ; Cestino di vimini ; Macchina utensile usata per levigare e lucidare; Espressione latina usata nel passato per... è permesso; Serpenti la cui pelle è usata per fare borsette; Quella nera è usata in farmacologia come revulsivo; I martin pescatori o_; Le gettano i pescatori ; Nazione in cui si trova il Bastione dei pescatori ; Altro nome dei martin pescatori europei; Cerca nelle Definizioni