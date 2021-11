La definizione e la soluzione di: La "via" che è il rito con cui si ricostruisce il percorso doloroso di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRUCIS

Curiosità/Significato su: La via che e il rito con cui si ricostruisce il percorso doloroso di Gesu ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota. L'itinerario spirituale della Via Crucis è stato ...

Altre definizioni con rito; ricostruisce; percorso; doloroso; gesù; Rinvigorito nel corpo e nella mente; rito rnare in quota | Giovedì 25 novembre 2021; Spirito sa, faceta; Il territo rio della Cina con Victoria e Kowloon; Lo si... ricostruisce a Natale; Il percorso della legge | Venerdì 26 novembre 2021; Ha un percorso urbano; Il percorso dell autobus; percorso a ciambella; doloroso , faticoso; Ragni dal morso molto doloroso ; Può esserlo un pelo doloroso e infiammante; In modo triste e doloroso ; Il Calvario di gesù ; gesù lo dice a Pietro apostolo, apostrofandolo; Regnava ai tempi di gesù ; Tradì gesù con un bacio; Cerca nelle Definizioni