La definizione e la soluzione di: L unità di misura che indica l efficacia della batteria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAH

Curiosità/Significato su: L unita di misura che indica l efficacia della batteria di misura di grandezze elettriche che integra diverse funzioni, definite "campi di misura", in un'unica unità. Si presenta come una scatola dotata di ...

