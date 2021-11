La definizione e la soluzione di: Soprascarpa impermeabile di gomma che si può scrivere anche con la G iniziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALOSCIA

Curiosità/Significato su: Soprascarpa impermeabile di gomma che si puo scrivere anche con la G iniziale

Altre definizioni con soprascarpa; impermeabile; gomma; scrivere; anche; iniziale; Un sacco impermeabile ; 11 tessuto impermeabile tirolese; Sacco impermeabile ; Il classico impermeabile con la cintura; gomma per suole; gomma per scarpe; Sgomma ... in centro; gomma per incollare; Un modo di scrivere ... poco chiaramente; Descrivere per sommi capi; Vergare, scrivere ; Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere ; Colore che è anche il nome di un fiore; Ne hanno anche 5 le auto; I cellulari possono ospitarne anche due; Riceve anche il Vaal; La spinta iniziale ; Era senza l'iniziale ; La pagina iniziale di un sito internet ing; La videata iniziale del PC; Cerca nelle Definizioni